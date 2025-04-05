Mezarlık ziyaretinde silahlı saldırı: 4’ü aynı aileden 5 yaralı!

Kan donduran olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y.(31) karnından ve iki bacağından, Ertan Y.(26) sağ ve sol ayağının 3 yerinden, Zöhre Y.(27) sağ dizinden ve Ceylan Y.(35) ise sol ayak bileğinden vurularak yaralandı. Ayrıca olay sırasında karşı taraftan olan Çağla S.'nin de seken merminin isabet etmesi sonucu kazara hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı.