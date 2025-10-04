Mezun olduğu okula kaymakam olarak döndü

Kayseri'de yaşayan Hüseyin Emre Çıral, 2013'te Kayseri Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandı. Yatılı olarak eğitim gördüğü okulunu 2017'de bitiren Çıral, Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2021'de de burudan mezun olan ve ertesi yıl girdiği kaymakamlık sınavını kazanan Çıral, Kayseri'nin Sarız İlçesi kaymakamlığına atandı. Çıral'ın ilk işi ise şimdiki adı Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi olan eski okulunu ziyaret etmek oldu.

'EKMEĞİN HAKKI VAR'

Çıral, "13 yaşında hayata adım attığınız yere yıllar sonra bölgeye hizmet için dönmek çok başka bir his. Anadolu kültüründe 'ekmek, tuz hakkı' derler ya, işte onun gibi. Millete hizmet etme zamanı geldiğinde bunun sorumluluğunu derinden hissediyorsunuz. Yıllar sonra kaymakam olarak dönmek nasip olan okulumda yemek sırasına girdiğim an 8 yıl öncesine döndüm. Yatılı eğitim, öğrenciye aileden bağımsız ve devletin koruması altında bir hayat deneyimi sunuyor. Öğrenci için dezavantaj değil, tam tersine büyük bir avantaj" dedi.