Midesi dışarda doğan Atlas bebek sağlığına kavuştu!

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde, Naime-Yunus çiftinin ilk çocukları olan Atlas Sınakçı bebeğe, anne karnındayken mide ve bağırsaklarının dışarıda olması tanısı kondu. İki aşamalı operasyonu hastanede başarıyla gerçekleştirilirdi. Gebelik süresince Perinatoloji uzmanı Op. Dr. Selahattin Kükner tarafından takip edildikten sonra Atlas bebeğin anne karnında ters dönmesi nedeniyle erken doğum eylemi başladığı için 35. haftada sezaryen ile 2100 gram ağırlığında doğdu.

Doğumun hemen ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin genel durumu yenidoğan ünitesinde takip edildikten sonra bağırsakların tekrar bebeğin karnına yerleştirilmesi için bir ameliyat planlandı. Gerekli ameliyat hazırlıklarının ardından Muğla SK Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Dursun tarafından ameliyata alındı. Bebeğin karın boşluğu anne karnında yeterince gelişmediği için iki aşamalı operasyonla mide ve bağırsak karın içine yerleştirilerek başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Prof. Dr. Nilay Hakan, Doç. Dr. Özkan İlhan ve Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu ile birlikte takip ve tedavisine devam edilen Sınakçı bebek sağlığına kavuşarak 2 aylık iken sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dursun, "Yaklaşık her 10.000 bebekten birinde görülen Gastroşizis, gebeliğin erken dönemlerinde belirlenebilen bir doğum kusurudur. Gastroşizis, bebeğin göbek kordonuna yakın karın duvarı kaslarındaki zayıflıktan kaynaklanır. Gastroşizisin kesin nedenleri genellikle bilinmemekle birlikte; annenin çevresiyle temas ettiği maddelerden, annenin beslenmesinden, hamilelik sırasında kullandığı bazı ilaçlardan veya genetik anormalliklerden kaynaklanan sebeplerden olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmalara göre çok erken yaşta gebe kalmanın, alkol ve sigara kullanımının, bazı enfeksiyonların gastroşizis sebepleri arasında olabileceği bilinmektedir. Genel olarak tedavi yaklaşımları da bebeğe özgü bir süreç olup kademeli operasyon şeklinde gerçekleştirdik, bebeğimiz yaklaşık 2,5 ay sonra ailesiyle hastaneden şifa ile taburcu oldu" dedi. Aradan geçen zamanda 3 aylık olan Atlas bebeğin kontrollerinin devam ettiği bildirildi.