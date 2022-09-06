Haberler Yaşam Haberleri Midesinde 100 kapsül uyuşturucuyla 8 saat yolculuk: Faslının midesinden 100 kapsül halinde 1 kilo 100 gram esrar çıktı
Giriş Tarihi: 6.9.2022 15:47

Midesinde 100 kapsül uyuşturucuyla 8 saat yolculuk: Faslının midesinden 100 kapsül halinde 1 kilo 100 gram esrar çıktı

Yurtdışından ve diğer illerden Türkiye’ye getirilmek istenilen uyuşturucu maddelere yönelik Antalya Havalimanında görev yapan narkotik polisleri, şüphelendikleri Fas uyruklu Hassane L.’nin göğüs filmini çektirdi. Muayenesinde uyuşturucu kapsülü görülen Faslının midesinden 100 kapsül halinde 1 kilo 100 gram macun esrar ele geçirildi.

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Midesinde 100 kapsül uyuşturucuyla 8 saat yolculuk: Faslının midesinden 100 kapsül halinde 1 kilo 100 gram esrar çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekipleri havalimanını kullanarak diğer illerden veya ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan kişi ve gruplara yönelik yürüttüğü çalışmada, Fas'tan Antalya Havalimanına gelen uçuktan inen Hassane L.'nin durumundan şüphelendi. Gözaltına alınan 43 yaşındaki Hassane L., hastaneye götürülerek göğüs filmi çektirildi.

TAM 1 KİLO 100 GRAM MACUN ESRAR

Zanlının yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde 1 kilo 100 gram macun esrar maddesi ele geçirildi. Midesindeki uyuşturucu kapsülleriyle 8 saat yolculuk yapan Hassane L., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Midesinde 100 kapsül uyuşturucuyla 8 saat yolculuk: Faslının midesinden 100 kapsül halinde 1 kilo 100 gram esrar çıktı
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