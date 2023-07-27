Midyat’ta Hükümlülerin Turizm İşlerinde Çalıştırılması Protokolü İmzalandı

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen Kovid-19 salgını nedeni ile 3 yılı aşkın süredir Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tedbiri altında bulunan yükümlüler kamuya yararlı ücretsiz çalışma tedbirlerini izinli ve çalışmadan geçiriyorlardı. 15 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan 7456 sayılı kanun ile 01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Açık Ceza İnfaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik tedbirleri altında bulunan hükümlülerin Kovid-19 izinleri sonlanacaktır.



PROTOKOL İMZALANDI

Bundan dolayı Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı çalışma tedbirine tabi olunacak yükümlülerin çalıştırılabilmesi için, Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediye Başkanlığı, Dargeçit Kaymakamlığı, Dargeçit Belediye Başkanlığı, Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediye Başkanlıkları arasında hükümlülerin kamu yararına işlerde çalıştırılması için işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. İşbirliği Protokolü imza törenine Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gercüş Kaymakamı Vekili Şenol Öztürk, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Gercüş Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aslan, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Koruma Kurulu üyeleri katıldı.

"HÜKÜMLÜLER TURİSTİK ALANLARIN KAZI ÇALIŞMALARINDA ÇALIŞTIRILACAK"

Hükümlülerin özellikle turizm sektöründe tarihi ve turistik yapıların temizliği, restorasyonu, bakım ve onarımı ile ilgili görev alacaklarını söyleyen Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "Özellikle Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin üretimin içerisinde ve toplumsal destekli projelerin içerisinde yer alması adına bugün biz de Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün faaliyetleri içerisinde üç belediyemiz, üç kaymakamlığımız, başsavcılığımızla protokolü imzaladık. Tabi bölgemiz turistik bir bölge, turizm bölgesi. En önemli turizm faaliyetlerinin içerisinde sadece gezi alanlarını buradaki insanlara tanıtmak değil, yeni alanlarında gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Bu tarz faaliyetlerde de kazı çalışmaları önemli bir yer ediniyor. Bu sayede temennimiz ve protokolün kapsamında da bu hükümlü vatandaşların kazı çalışmaları esnasındaki teknik personele yardımcı eleman olarak bulundurulması için biz de protokol imzaladık. Tabi ceza sadece kapalı bir alanda kullandırılması insanların yapmış olduğu veya hata yen işlemiş olduğu herhangi bir kusurun kendi başına ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir. Bu tip toplumsal fayda içeren çalışmalar içerisinde özellikle hükümlülerin de yer alması, toplumla olan iletişimini kesmeme adına ve daha sonraki yaşantısı içinde yeniden adaptasyonunu kolaylaştırmak adına önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.

"HÜKÜMLÜLERİMİZ TURİZM PROJELERİNDE VE TURİZM İŞLERİNDE ÇALIŞACAK"

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah da, kamu kurum ve kuruluşlarla yıllık olarak yaptıkları protokollerle denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma cezası alan hükümlülerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak en önemli amaçlarımızdan biri hükümlerimizi topluma kazandırmak, onların topluma adaptasyonunu sağlamak ve bunun dışında topluma yararlı hale getirmek. Daha öncesinden de Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz her yıl bu şekilde protokoller hazırlayarak hükümlerimizi kurumlarımıza çalıştırıyordu. Biz burada kapsamı biraz daha genişlettik. Midyat, Dargeçit ve Gercüş ilçelerimizi yekun halinde birlikte bir protokol kapsamına aldık. Buradaki amaçlarımızdan birisi malumunuz bu bölge turizm bölgesi. Hükümlülerimiz kurum ve kuruluşlar da çalışırken aynı zamanda turizm projelerinde ve turizm işlerinde de çalışacaklar. Böylece gölgenin turizmine katkıda bulunacaklar. Yine kurum ve kuruluşların temizlik ihtiyaçları, başka ihtiyaçları olsun o işlere yardımcı olacaklar. Böylelikle yükümlülüklerini yerine getirirken aynı zamanda toplumun da bir parçası olacaklar."

İmza töreni, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.