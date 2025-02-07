Midyat’ta Zeynep Sakar 75 yaşında meslek öğrendi, sertifikasını törenle aldı

Noyanlar Aile Destek Merkezinde açılan el sanatları kursuna kayıt yaptıran 75 yaşındaki Zeynep Şakar, gösterdiği azimle sepet örücülüğünden anahtarlığa kadar birçok dekoratif el ürünlerini yapmayı öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayan Zeynep Şakar, sertifikasını Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in elinden törenle aldı.

Mardin'in Midyat ilçesinin merkez Işıklar Mahallesinde kadınlara yönelik kurslar düzenleyen Midyat Kaymakamlığı organizesinde Noyanlar Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde tarihi bir konakta açılan kurslarda her yıl yüzlerce kadının bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Aile Destek Merkezindeki kurslar her yaştan vatandaşa verdiği eğitimlerle büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Eğitmen Kübra Şaşmaz'ın rehberliğinde merkezde Sepet Örücülüğü ve Makrome kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar el sanatlarından birçok dekoratif ürün yapmayı öğrendi. Kurslarında el sanatları derslerinin verildiğini öğrenen 6 çocuk annesi ve 10 torun sahibi 75 yaşındaki Zeynep Şakar, el sanatlarını öğrenmek için başvuru yaptı. Kursa kayıtlı olan 15 öğrenci arasında bulunan 75 yaşındaki Zeynep Şakar ise, günde 6 saat verilen hiçbir dersi aksatmadan azmiyle 3 aydır tek başına gidip gelerek devam ettiği kursta ilerleyen yaşına rağmen el sanatları ürünlerini yapmayı kısa sürede kavramasıyla gençlere adeta rol model olurken, herkese ilham verdi.

El sanatları kursunun en yaşlı mezunu, 75 yaşındaki Zeynep Şakar oldu ve belgesini törenle aldı. Şakar'ın Kurs belgesini Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin teslim etti. Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'de Şakar'ı tebrik etti. Şakar, kendisine destek veren Başkan Şahin'e el emeği ile yaptığı sepet hediye etti. Kursta yapılan ürünler Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde satışa sunuluyor.