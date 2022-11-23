Midye Haram Mı? Diyanet’e Göre Midye Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Lezzeti ve tüketilebilirliği tartışmalı olan bu yiyecek midye haram mı sorularına kapı açıyor. Ülkemizinde midye, pirinçle yapılan dolma şeklinde ya da kızartılarak yapılan tava haliyle tercih ediliyor. Vatandaşlarımızın merak ettiği midye yemek haram mı sorusu ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aydınlatılmıştır. Sizin de aklınızda midye yemek günah mı gibi sorular varsa bu içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Midye Haram Mı?

Midye yemek haram mı sorusu sık sık gündeme gelen bir dini sorgulamalıdır. İnsanlarımız deniz mahsulleri arasında bulunan balıkları yemenin helal olduğunu biliyor ama kabuklu deniz ürünü olan midye yemek günah mı değil mi çelişkide kalıyorlar. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların kafa karışıklıklarını gidermek için detaylı bir açıklama paylaşmıştır. Dinimizde yediğimiz yiyeceklerin ve içtiğimiz içeceklerin birçoğunun helal olduğu bilinirken az bir kısmının yasak olması, insanların beden ve ruh sıhhatinin korunması amacıyla olduğunu belirten Diyanet, bu genel açıklamaya istinaden Kuran'da geçen genel hükümleri de ekleyerek şu ayetleri örnek göstermiştir:

- "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve sadece O'na kulluk ediyorsanız O'na şükredin." (Bakara Sûresi, 2/172).

- "Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: temiz olanlar (tayyibât) size helal kılınmıştır..." (Mâide Sûresi, 5/4)

- "Allah size murdar eti (leş), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı…" (Bakara Sûresi, 2/173).

- "Size ve yolculara geçimlik olmak üzere deniz avı ve yiyeceği helal kılındı…" (Mâide Sûresi, 5/96).

Kuran'da açıkça belirtilen ayetlere göre deniz avlarının helal kılındığı belirtilmiştir. Bunlara ek olarak Peygamber Efendimizin; "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" (Ebû Dâvud, "Tahâret", 41) sözlerini de açıklayıcı olması adına eklemişlerdir.

Diyanet'e Göre Midye Yemek Günah Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merak ettiği midye haram mı, dinimizce açıklaması nedir gibi soruları resmi internet sitesinde detaylı bir açıklama ile cevaplamıştır. Peygamber Efendimizin "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" sözlerini dikkate alarak yapılan açıklamada deniz ürünlerinin helal olduğu söyleniyor. Ancak timsah gibi tehlikeli hayvanların yenmesi helal kılınmamıştır.