Milano-Malpensa Havalimanı Nerede? Milano-Malpensa Havaalanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Milano-Malpensa Havalimanı, Milano'ya hizmet veren büyük bir uluslararası havalimanıdır. Havalimanı, Milano şehir merkezinin kuzeybatısında yer alır. İki terminalden oluşur ve her iki terminal arasında kolay ulaşım imkanı sağlar. Düzenli olarak düzenlenen tren ve otobüs seferleri ile şehir merkezine gidilebilir. Milano-Malpensa Havalimanı nerede, havaalanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gibi sorular ise sıkça akıllara gelmektedir.

Milano-Malpensa Havalimanı Nerede?

Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Milano Katedrali (Duomo di Milano) ve Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" freskini barındıran Santa Maria delle Grazie Kilisesi gibi önemli yapıları barındıran Milano'ya gitmek oldukça kolaydır. Şehir, Malpensa ve Linate isimli iki havalimanına sahiptir. Milano-Malpensa Havalimanı, İtalya'nın Milano şehrine hizmet veren uluslararası bir havalimanıdır. Şehir merkezinin yaklaşık 49 kilometre kuzeybatısında, Lombardiya bölgesinde yer almaktadır. Havalimanı, Ferno ve Somma Lombardo belediyeleri sınırları içerisindedir. Milano-Malpensa Havalimanı, 1909 yılında açılmıştır ve günümüzde İtalya'nın en yoğun havalimanlarından biridir. İki terminalli bu havalimanında, düzenli olarak iç ve dış hat uçuşları yapılır. Ayrıca, Milano şehir merkezine ulaşım için çeşitli otobüs ve tren seçenekleri mevcuttur.

Malpensa Havaalanı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Milano-Malpensa Havalimanı'ndan şehir merkezine gitmek için aşağıdaki alternatiflerden biri tercih edilebilir. Bunlar:

Malpensa Express Treni, havalimanından Milano şehir merkezine giden ulaşım seçenekleri arasında yaygın olarak tercih edilir. Trenler, Terminal 1 ve Terminal 2'den hareket eder. Ardından Milano Centrale veya Cadorna istasyonlarına ulaşır. Yolculuk süresi yaklaşık 40-50 dakikadır ve bilet fiyatı tek yön için 13-16 Euro arasındadır.

Terravision ve Autostradale gibi otobüs şirketleri, havalimanından Milano Centrale'ye düzenli seferler düzenlemektedir. Otobüs yolculuğu yaklaşık 50 dakika sürer ve bilet fiyatı tek yön için 10 Euro civarındadır.

Flixbus ve AirPullman otobüsleri de uygun fiyatlı seçenekler arasında bulunur.