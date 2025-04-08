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Giriş Tarihi: 8.4.2025 13:00 Son Güncelleme: 8.4.2025 13:29

Milas'ta feci olay! TIR sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Milas-Labranda yolu üzerinde sabah saatlerinde maden taşıyan bir TIR yoldan çıkarak alev aldı. TIR dorsesi direksiyonunda bulunan sürücüsü ile birlikte kısa sürede tamamen yanarken, tır sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın yaşandığı ileri sürüldü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta feci olay! TIR sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde merkezi Aydın'da bulunan bir enerji ve maden firmasına ait TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR alev aldı ve kısa sürede yanmaya başladı. Kazadan sonra çıkan yangında 64 yaşında olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı.

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Milas'ta feci olay! TIR sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti
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