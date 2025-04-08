Milas’ta feci olay! TIR sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde merkezi Aydın'da bulunan bir enerji ve maden firmasına ait TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR alev aldı ve kısa sürede yanmaya başladı. Kazadan sonra çıkan yangında 64 yaşında olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı.

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.