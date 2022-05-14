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Giriş Tarihi: 14.5.2022 07:34

'Milli arı projesi'ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
’Milli arı projesi’ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Türk Arı Gen Çalışmalarının yapıldığı alanda onlarca arı kovanının tahrip edilmesi sonucu 4 milyon arının katledilmesi ve üstün arı ırklarının çalınması ile ilgili soruşturma genişletildi. Arı ırkı hırsızlığı için özel ekip kuruldu. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya SABAH'a konuşarak, "Bu çok önemli bir olay. Arı ırkı çok önemli. Bu projeye kim göz dikti. Projenin rakipleri mi yoksa uluslarası boyutu var mı. Tüm bunlar için özel teknik ekip kuruldu. Kılı kırk yaracağız suçlu ya da suçluları en kısa sürede yakalayacağız" dedi. Projenin başındaki isim olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz da "Çalınan bal yada kovan yok. Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz tarafından 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında doğada, ziraatten uzak Şarköy Uçmakdere mevkisinde 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı.



Ancak önceki gün milli arıcılık projesi sabotaja uğradı. Olay, projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Necati Muz'un, jandarmaya yaptığı şikayet ile ortaya çıktı. Prof. Dr. Muz, "Biz bu projeyle stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye'nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımak istiyorduk.



Bu noktada üretim yapmak amacıyla bu projeyi yürüttük. Projemizde esas olarak amaçladığımız şey, insan sağlığında apiterapide kullanılan ürünlerin kalıntısız ve daha sağlıklı üretilmesiydi. Bu amaçla organik ilaçlar üretilmesi gerekiyordu.



Virüs bulaşan hastalıklara engel olmak için milli ilaç projesinin geliştirdik. Hastalıklardan arı ve kalıntılardan arı kolonileri meydana getirdik. Genetik olarak üstün ırklarda arılarımız oldu. Bu arıların özelliği uysal olması ve yüksek miktarda bal üretmesi " dedi.



Ancak Prof. Dr. Muz, proje içerisinde yer alan bölgeye birkaç gün önce geldiklerinde arı kovanlarının kapaklarının açıldığını, içerisindeki peteklerin yerlere döküldüğünü, ilaç denemesinde kullanılan poşetlerin tamamının toplanarak çalındığını farkettiklerini belirterek, "Çalınan bal yada kovan yok.



Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı şeklinde meydana gelmiş bir olay. Projeyi 2023 yılında lanse etmeyi planlıyorduk" dedi.



AYILAR SUÇLU DEĞİL
Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya SABAH'a konuşarak "Özel bir ekip kuruldu. Olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor. Arılar çok önemli. Hocalar 'biz 25 gün önce çalışma bölgesine uğradık' diyorlar. Olay yerinde kamera yok. Ayılar yapmış olabilir mi dedik. İnceleme yaptık. Ayılar yapsa bu şekilde olmaz" dedi.



ULUSLARASI BOYUTU BİLE ARAŞTIRILIYOR
Özel teknik ekibin operasyonu geniş çaplı sürdürdüğünü söyleyen Kaymakam Hakan Kılınçkaya "Burada üstün ırka zarar verilmek istenmiş. Proje başarısız olsun istenmiş.



Rakip projede olanlar da yapmış olabilir. Uluslararası boyutu da olabilir. Özel teknik ekibimiz her türlü çalışmayı yapıyor. Suçlu ya da suçlular bulunacak" dedi.

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'Milli arı projesi'ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar
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