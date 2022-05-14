’Milli arı projesi’ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar





Ancak önceki gün milli arıcılık projesi sabotaja uğradı. Olay, projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Necati Muz'un, jandarmaya yaptığı şikayet ile ortaya çıktı. Prof. Dr. Muz, "Biz bu projeyle stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye'nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımak istiyorduk.