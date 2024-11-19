Milli basketbolcuyu ezerek öldürmüştü: Sürücüye istenen ceza belli oldu

YÜKSEK ALKOLLÜ BİRA İÇTİM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Önder, çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan Önder'in ifadesi ortaya çıktı. Önder, "Ben akşam kendi ikametimde 2 adet normalden daha yüksek alkol oranına sahip olan bira içmiştim. Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla anneme ait olan araç ile saat 02:20 sıralarında trafiğe çıktım. Araç ile Reşadiye mahallesinde bulunan kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle orta refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip bizimle ilgilendiler. Ben yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım olay yerinden kaçmak değildi. Hastanede iken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Olay anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.