Milli boksör Görkem’in organları 6 kişiye can oldu

Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen milli boksör ve üniversite öğrencisi Görkem Kaynar'ın bağışlanan organları 6 kişiye can oldu. Boks antrenörü olan baba Enes Kaynar, eşiyle birlikte oğullarının organlarını bağışlama kararı verdi. Kaza 20 Kasım gecesi Akkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Görkem Kaynar (24), E.K. ve Ş.T. yaralandı. Araç içinde sıkışan Görkem Kaynar, AFAD ekiplerinin çalışması ile araç kesilerek çıkartıldı. Görkem ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi, buradan da Antalya'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Görkem'in 24 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti.Acı haberin ardından emekli asker ve aynı zamanda boks antrenörü olan baba Enes Kaynar, eşi Hüsniye Kaynar ile birlikte oğullarının tüm organlarını bağışladıklarını hastaneye bildirdi. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Görkem'in kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil kalp bekleyen hastaya nakledilmek için alındı. 4 saat süren operasyonun ardından nakil başarılı şekilde gerçekleştirildi. Görkem'in karaciğer ile akciğeri, iki böbreği, pankreası ise Ankara'dan gelen uçakla acil organ bekleyen hastalara nakledildi.SABAH'a konuşan acılı baba Enes Kaynar, oğullarının organlarını başka bedende yaşaması için bağışladıklarını söyledi. 25 yıl jandarma olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle burun buruna savaştıktan sonra Antalya'da boks antrenörü olarak çalışan Enes Kaynar, "Oğlumu ben yetiştirip boksör yaptım. O çok iyi bir çocuktu. Kalbi başkalarına iyilik için atardı, herkesin yardımına koşardı. 2017 ve 2018 yıllarında 56 ve 60 kiloda uluslararası müsabakada milli forma ile ülkesine madalyalar kazandırdı. Hayat dolu bir çocuktu. Bu yıl mezun olacaktı. Acımız sonsuz. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.