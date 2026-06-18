Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapay zekâ destekli dil öğrenme platformu: DİLİM

DİLİM, Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi'nde yer alan kısa vadeli eylemler arasında bulunan "yapay zekâ destekli dil öğrenme uygulaması" hedefinin planlanan sürede tamamlanmasıyla hayata geçirildi. Böylece Bakanlık, eğitimde yapay zekâ dönüşümüne yönelik önemli bir adımı daha somut bir uygulamayla gerçekleştirmiş oldu.

HER YAŞTAN KULLANICIYA HİTAP EDİYOR

DİLİM, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, gençler ve yaşam boyu öğrenmeye devam eden tüm bireyler için tasarlanan kapsamlı bir dijital öğrenme ekosistemi niteliği taşıyor. Platform; konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin bütüncül gelişimini desteklerken, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunuyor.

Mobil ve web üzerinden erişilebilen platform, kullanıcıların kendi öğrenme hızlarına uygun şekilde ilerlemelerine imkân tanırken gelişim süreçlerinin de düzenli olarak takip edilmesini sağlıyor. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumlu ölçme ve değerlendirme altyapısı sayesinde kullanıcıların dil yeterlilikleri objektif biçimde değerlendirilebiliyor.

GÜVENLİ VE MILLÎ İÇERİK YAKLAŞIMI

DİLİM, içeriklerinin tamamının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanması ve denetlenmesiyle öne çıkıyor. Platformda yer alan İngilizce içerikler Bakanlık bünyesindeki öğretmenler tarafından geliştirilirken, tüm materyaller pedagojik ve etik açıdan inceleniyor.

Türk kültürünü, değerlerini ve yaşam biçimini yansıtan özgün içeriklere yer verilen platformda; millî ve dinî bayramlar, geleneksel yaşam unsurları ve kültürel değerler dil öğrenme süreçlerinin doğal bir parçası olarak sunuluyor. Ayrıca sistem, kapalı devre bir altyapıda çalışıyor ve kullanıcı verileri Bakanlık sunucularında güvenli şekilde saklanıyor.

YAPAY ZEKÂ İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME

DİLİM'in en önemli özelliklerinden biri, yapay zekâ destekli öğrenme altyapısı. Platformda kullanılan makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve gelişmiş yapay zekâ teknolojileri sayesinde kullanıcılara kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri sunuluyor.

Yapay zekâ destekli modüller; konuşma ve yazma becerilerine yönelik geri bildirim sağlıyor, kullanıcıların gelişim süreçlerini analiz ediyor ve öğrenme yolculuklarını ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Bakanlık, yapay zekâyı öğretmenin yerine geçen bir unsur olarak değil, öğretmeni destekleyen ve öğrenme süreçlerini güçlendiren bir araç olarak konumlandırıyor.

ÖĞRETMEN VE VELİLER DE SÜRECİN İÇİNDE

Platform bünyesinde yer alan öğretmen modülü sayesinde öğrencilerin gelişim durumları takip edilebiliyor, sınıf ve bireysel performans raporları görüntülenebiliyor. Veli entegrasyonu ise ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerini yakından izlemelerine ve eğitim süreçlerine daha etkin katılım sağlamalarına imkân tanıyor.

TEST SÜRECİNDE 23 BİNDEN FAZLA KULLANICI

Lansman öncesinde test kullanımına açılan DİLİM Platformu'na bugüne kadar 23 bin 507 kullanıcı kayıt yaptırdı. Platformda şimdiye kadar yaklaşık 196 bin eğitim içeriği ve 5 binden fazla görsel içerik üretildi. Kullanıcılar tarafından en yoğun kullanılan etkinlik türleri arasında çoktan seçmeli sorular, sürükle-bırak uygulamaları, sesli yanıt etkinlikleri ve eşleştirme çalışmaları yer alıyor.

TÜRKÇE'NİN ULUSLARARASI YAYGINLAŞMASINA DA KATKI SUNACAK

Millî Eğitim Bakanlığı, DİLİM'in ilerleyen süreçte yalnızca yabancı dil öğrenimiyle sınırlı kalmamasını hedefliyor. Platformun; yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarının Türkçe ile bağlarını güçlendirmesi, Türkiye'de yaşayan yabancıların Türkçe öğrenme süreçlerini desteklemesi ve Türkçenin uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunması planlanıyor.

DİLİM ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı; yapay zekâ destekli, güvenli, millî ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı sunarak eğitim teknolojilerinde yerli çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör