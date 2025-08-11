Milli gücün eğitim üssü

Konya'da bulunan Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 yıldır savunma sanayii için mekanik parça üretimi yapıyor. İş garantili olan okulda öğrenciler, mezun olur olmaz organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda iş buluyor. Okul, tasarımından üretimine kadar 300'den fazla mekanik parçayı üretip, savunma sanayiine çalışan firmalara yolluyor. Bu parçaların büyük bir çoğunluğu ise İHA'lar üzerinde kullanılıyor. Lisenin yeni eğitim ve öğretim yılında 532 öğrenci öğrenim görecek. 2013'ten itibaren de 917 öğrencinin mezun olduğu öğrenildi.Makine Teknolojisi Alanı Öğretmeni Ali Demir, özellikle insansız hava araçları ve insansız helikopterler başta olmak üzere savunma sanayii firmalarına mekanik parça üretimleri yaptıklarını dile getirdi. Demir, "Mekanik ara yüzlerini, mekanik parçaların tasarım ve üretimlerini yapıyoruz. Firmalar bize ihtiyaçlarını söylüyor biz onu tasarlıyoruz, prototipini ve üretimini yapıyoruz. Seri üretime geçtiğimiz ürünlerimizde var. Ürettiğimiz ürünlerimizin çoğunluğu İHA'larda kullanılıyor. Mekanik olan her şeyi yapabiliyoruz. İniş takımı parçaları, paraşüt açma parçaları, elektronik ekipmanlarını kutularını, hız sensörlerinin mekanik parçalarını, motoru bağlayan parçalar gibi birçok parçayı kendimiz yapabiliyoruz. İrili ufaklı 300'den fazla parçayı üretebiliyoruz" dedi.Okul Müdürü Sait Bulut ise, "Firmalar bizden talep ediyor, biz öğrencilerin CV'lerini gönderiyoruz. Gitmek isteyen öğrencilerimiz gidip çalışıyor. Uluslararası statüde bir okuluz. Yurtdışından öğrencilerimiz önümüzdeki yıl okulumuzda eğitim alacaklar. Bakanlığımızın projesi kapsamında 14 tane yabancı öğrencinin bu yıl eğitime başlamasını bekliyoruz. Ücretsiz pansiyonumuz var. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz ücretsiz şekilde pansiyonumuzda kalabiliyor, yemeklerini yiyebiliyor. Çocuklar burada hem akademik hem sosyal hem de ruhsal anlamda kendisini geliştirebiliyor" diye konuştu.