MİLLİ MAÇ HEYECANI! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım fikstür

Giriş Tarihi: 15.9.2025 08:26

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde milliler yeniden sahada. E Grubu’nda mücadele eden Türkiye, Sofya’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. İspanya yenilgisinin ardından toparlanmak isteyen A Milli Takım, bu önemli deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler “Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve detaylar…

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

