MİLLİ MAÇ HEYECANI! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım fikstür

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda bir sınav daha veriyor. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkacak. Grubun kritik maçlarından biri olacak karşılaşmada milliler hem puan hem de moral arayacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar.