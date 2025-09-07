Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında dev bir mücadeleye çıkıyor. Futbolseverler heyecanla bu kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında zorlu İspanya karşısına çıkacak. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenmeyi başaran Milli Takım, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu kritik mücadelede Türkiye, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek için sahada en iyi performansını sergilemeyi hedefliyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Türkiye-İspanya maçına dair detaylar ve öne çıkan detaylar.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu açılış maçında Gürcistan deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek gruba güçlü bir başlangıç yaptı.

Milli takım, gruptaki ikinci sınavında ise Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Kritik Türkiye-İspanya mücadelesi, 7 Eylül Pazar akşamı saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ CANLI YAYINDA
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın heyecan dolu mücadelesi, futbolseverlerle buluşuyor. Kritik karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanması planlanıyor. Taraftarlar, evlerinden maçın tüm anlarını kaçırmadan izleyebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın önderliğinde hazırlanan A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte oyuncular:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha Oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Milliler, bu kadro ile önümüzdeki dönemde oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürecek.

