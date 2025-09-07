MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında zorlu İspanya karşısına çıkacak. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenmeyi başaran Milli Takım, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu kritik mücadelede Türkiye, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek için sahada en iyi performansını sergilemeyi hedefliyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Türkiye-İspanya maçına dair detaylar ve öne çıkan detaylar.