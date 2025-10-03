MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025: Dünya Kupası elemeleri Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte aday kadro

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, grubundaki 3. sınavını Bulgaristan deplasmanında verecek. Teknik direktörün belirlediği geniş aday kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve milli takımın maç takvimini araştırıyor. Peki Bulgaristan – Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli takımın aday kadrosu ve programı…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahneye çıkıyor. Gruptaki 3. sınavını Bulgaristan karşısında verecek olan ay-yıldızlı ekip, deplasmanda galibiyet arayacak.
E grubunda oynanacak Bulgaristan – Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.
Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Berke Özer
|
LOSC Lille
|
25.05.2000
|
2/0
|
07.06.2025
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
33/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
21/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
19/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
24/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
57/4
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
38/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
14/1
|
19.11.2022
|
Yusuf Akçiçek
|
Al-Hilal Saudi FC
|
25.01.2006
|
2/0
|
23.03.2025
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
55/2
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
99/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
28/1
|
22.09.2022
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
43/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
24/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
23/5
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
29/2
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
3/0
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
3/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
42/5
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
23/2
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
46/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
6/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
16/2
|
04.06.2022
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)