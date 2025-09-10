TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Bulgaristan deplasmanına hazırlanıyor. Elemelerde galibiyet arayışındaki Millî Takım için bu kritik maç, grupta dengeleri değiştirebilecek önemde. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; milli maç ne zaman oynanacak?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu mücadelesi Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim tarihinde oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü
04.09.2025 GÜRCİSTAN 2 - 3 TÜRKİYE
04.09.2025 BULGARİSTAN 0 - 3 İSPANYA
07.09.2025 GÜRCİSTAN 3 - 0 BULGARİSTAN
07.09.2025 TÜRKİYE 0 - 6 İSPANYA
11.10.2025 BULGARİSTAN - TÜRKİYE
11.10.2025 İSPANYA - GÜRCİSTAN
14.10.2025 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
14.10.2025 İSPANYA - BULGARİSTAN
15.11.2025 GÜRCİSTAN - İSPANYA
15.11.2025 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 İSPANYA - TÜRKİYE
18.11.2025 BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN