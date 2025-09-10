Haberler Yaşam Haberleri TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 16:30

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir karşılaşma sahne alıyor: Bulgaristan ile Türkiye kozlarını paylaşıyor. A Milli takım, grup yolculuğunda önemli bir deplasmana çıkarken, taraftarlar maçın tarih, saat ve yayın kanalı bilgisini merakla araştırıyor. Son olarak İspanya karşısında 6-0 mağlubiyet yaşayan Milliler toparlanmak istiyor. Peki; Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi:

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Bulgaristan deplasmanına hazırlanıyor. Elemelerde galibiyet arayışındaki Millî Takım için bu kritik maç, grupta dengeleri değiştirebilecek önemde. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; milli maç ne zaman oynanacak?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu mücadelesi Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim tarihinde oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gruptaki önceki 2 maç TV8 ve Exxen ekranlarından yayımlandı. Bulgaristan maçının da TV8'de izlenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü

04.09.2025 GÜRCİSTAN 2 - 3 TÜRKİYE

04.09.2025 BULGARİSTAN 0 - 3 İSPANYA
07.09.2025 GÜRCİSTAN 3 - 0 BULGARİSTAN
07.09.2025 TÜRKİYE 0 - 6 İSPANYA
11.10.2025 BULGARİSTAN - TÜRKİYE
11.10.2025 İSPANYA - GÜRCİSTAN
14.10.2025 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
14.10.2025 İSPANYA - BULGARİSTAN
15.11.2025 GÜRCİSTAN - İSPANYA
15.11.2025 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 İSPANYA - TÜRKİYE
18.11.2025 BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN

