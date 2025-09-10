TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Bulgaristan deplasmanına hazırlanıyor. Elemelerde galibiyet arayışındaki Millî Takım için bu kritik maç, grupta dengeleri değiştirebilecek önemde. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; milli maç ne zaman oynanacak?