Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım kalan maçları
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:46

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. E Grubu’nda ikinci sırada bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren millilerde hedef, galibiyetle gruptaki iddiasını korumak. Taraftarlar ise milli maç tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç takvimi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:

15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

1.İSPANYA

4

4

0

0

15

0

12

2.TÜRKİYE

4

3

0

1

13

10

9

3.GÜRCİSTAN

4

1

0

3

6

9

3

4.BULGARİSTAN

4

0

0

4

1

16

0
