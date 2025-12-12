MİLLİ MAÇ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman? FIFA 2026 A Milli Takım muhtemel Dünya Kupası rakipleri

Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde Avrupa Elemeleri Play-off aşamasına gelindi. Grup aşamasını başarıyla tamamlayarak Play-off biletini kapan A Milli Takımımız, turnuvaya katılmak için son iki engeli aşmayı hedefliyor. Kura çekimi sonucu Milli Takımımızın Play-off Yolu netleşti. Yarı finalde rakibimiz Romanya olurken, turu geçmemiz halinde finaldeki rakibimiz Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Türkiye - Romanya milli maç ne zaman?
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Play-off turundaki ilk rakibi Romanya oldu. Kritik maçın tarihi ve ev sahibi avantajı, kura çekimi ile kesinleşti.
FIFA tarafından belirlenen takvime göre, Avrupa Elemeleri Play-off turu maçları Mart 2026 ayında oynanacak.
|Maç Aşaması
|Rakip
|Tarih
|Ev Sahibi
|Play-off Yarı Final
|Romanya
|26 Mart 2026 Perşembe
|Ev
|Olası Play-off Final
|Slovakya - Kosova Galibi
|31 Mart 2026 Salı
|Deplasman
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turu, tamamen tek maç eleme usulüyle oynanacaktır. Yarı final maçını kazanan takım finale yükselir, final maçını kazanan takım ise doğrudan Dünya Kupası vizesi alır. Berabere biten maçlarda uzatmalara gidilir, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla turu geçen belirlenir.
A Milli Takım şu ana kadar tarihinde iki kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye bundan 48 yıl sonra G. Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.