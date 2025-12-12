MİLLİ MAÇ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman? FIFA 2026 A Milli Takım muhtemel Dünya Kupası rakipleri

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

A Milli Takım şu ana kadar tarihinde iki kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye bundan 48 yıl sonra G. Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.