Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü
Giriş Tarihi: 29.9.2025 15:40

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü

Dünya Kupası yolculuğunda kritik viraja giren A Milli Takım, Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki mücadelesine Bulgaristan deplasmanında devam ediyor. Sofya’da oynanacak karşılaşma, milliler için gruptaki iddia açısından büyük önem taşıyor. İspanya karşısında alınan mağlubiyeti geride bırakmak isteyen ay-yıldızlı futbolcular, bu kez sahaya kazanmak için çıkacak. Taraftarlar ise “Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına cevap arıyor. İşte Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve diğer detaylar…

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. E Grubu'nda yoluna devam eden milliler, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkarken gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. TSofya'da oynanacak kritik mücadelede tek hedef galibiyet.Futbolseverler ise büyük heyecanla "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi ve tüm detaylar.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz