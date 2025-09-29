MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. E Grubu'nda yoluna devam eden milliler, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkarken gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. TSofya'da oynanacak kritik mücadelede tek hedef galibiyet.Futbolseverler ise büyük heyecanla "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi ve tüm detaylar.