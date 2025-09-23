MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç fikstürü

Milli futbolcular, Dünya Kupası yolunda Bulgaristan engelini aşmaya hazırlanıyor. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda sahne alacak olan A Milli Takım, deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati, yayın bilgileri araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…