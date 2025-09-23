Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç fikstürü
Giriş Tarihi: 23.9.2025 08:47

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. E Grubu’nda yoluna devam eden A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. İspanya yenilgisi sonrası moral arayan ay-yıldızlı ekip, Sofya’dan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Milli futbolcular, Dünya Kupası yolunda Bulgaristan engelini aşmaya hazırlanıyor. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda sahne alacak olan A Milli Takım, deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati, yayın bilgileri araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

