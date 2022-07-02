Milli Mücadele kahramanı üstteğmen Fatma Seher mezarı başında dualarla anıldı

Millî Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, "Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun gibi komutana, askere minnet borçluyuz. Biz kadınlardan bahsederken, cepheye giden erkekleri hep unuturuz. Çünkü o erkeklerin arkasında anne olan, eş olan, sevgili olan, evlat olan kadınlar var. O kadınların aklıyla fikriyle bedenen fiziken gayretleri var. Kendi hayallerinden vazgeçen bu kadınların tek hayali vardı, cepheye gidip onlarla birlikte zaferde imzalarının olması. Kimisi döndü, kimisi dönemedi. Mustafa Kemal Atatürk, "Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz' diyor. O kadınlar 'Önce vatan' dediler. Ben burada sembol bir isimden bahsediyorum, sanal bir kahramandan bahsetmiyorum. Bu kadının askerlik yaptığını anlatıyorum. Son günlerde Yunanların bizi sinir eden tacizleri var. Bizim 'Kara Fatma' dediğimiz kadın onlara kafa tutmuş" dedi.