Milli Mücadele kahramanı üstteğmen Fatma Seher mezarı başında dualarla anıldı

Tören, Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla, Millî Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Törene Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney, Türk Kızılay temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi.
Millî Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, "Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun gibi komutana, askere minnet borçluyuz. Biz kadınlardan bahsederken, cepheye giden erkekleri hep unuturuz. Çünkü o erkeklerin arkasında anne olan, eş olan, sevgili olan, evlat olan kadınlar var. O kadınların aklıyla fikriyle bedenen fiziken gayretleri var. Kendi hayallerinden vazgeçen bu kadınların tek hayali vardı, cepheye gidip onlarla birlikte zaferde imzalarının olması. Kimisi döndü, kimisi dönemedi. Mustafa Kemal Atatürk, "Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz' diyor. O kadınlar 'Önce vatan' dediler. Ben burada sembol bir isimden bahsediyorum, sanal bir kahramandan bahsetmiyorum. Bu kadının askerlik yaptığını anlatıyorum. Son günlerde Yunanların bizi sinir eden tacizleri var. Bizim 'Kara Fatma' dediğimiz kadın onlara kafa tutmuş" dedi.
ÜSTTEĞMEN FATMA SEHER (KARA FATMA) KİMDİR
Sivas Kongresi devam ederken Atatürk ile görüşmek için İstanbul'dan vapurla Samsun'a, oradan da Sivas'a geçen Erden, savaşa katılma arzusunu dile getirmesi üzerine Gazi'nin izniyle Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde mücadele verdi. Milli Mücadele döneminde Rum ve Ermeni çetelerine karşı savaşan Fatma Seher Hanım, toplam 350 kişilik müfrezeyi yönetti.
Nüfus kayıtlarındaki ismi "Mahi" olan Fatma Hanım'ın asker eşi Sarıkamış'ta şehit oldu. Fatma Seher Hanım, cesaretinden dolayı gözü kara olduğu için Atatürk tarafından "Kara Fatma" diye anılır. Savaşta kazandığı başarılardan dolayı yerli ve yabancı birçok kaynakta anılan Fatma Seher, Amerikan New York Times gazetesinin manşetinde "Orduda Savaşan Türk Kadını Teğmenliğe Yükseldi" başlığıyla yer aldı.