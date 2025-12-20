Milli Piyango Bilet Fiyatları 2026: Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, kaç TL?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile şanslı rakamlara sahip biletler 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki, bu yılki tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İşte 2026 Milli Piyango bilet fiyatları;
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI
31 Aralık 2025 gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için nefesler tutuldu. Millipiyangoonline üzerinden duyurulan büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu;
Bilet Tipi Fiyat (2026)
Tam Bilet 800 TL
Yarım Bilet 400 TL
Çeyrek Bilet 200 TL
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.