Milli Piyango Bilet Fiyatları 2026: Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, kaç TL?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile şanslı rakamlara sahip biletler 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki, bu yılki tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İşte 2026 Milli Piyango bilet fiyatları;