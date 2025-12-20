Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Bilet Fiyatları 2026: Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:22

Milli Piyango Bilet Fiyatları 2026: Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları geçtiğimiz Kasım ayında ilan edilmişti. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için bilet almaya hazırlanan pek çok kişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Milli Piyango İdaresi’nin internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında bu yılki bilet fiyatları.

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile şanslı rakamlara sahip biletler 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki, bu yılki tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İşte 2026 Milli Piyango bilet fiyatları;

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

31 Aralık 2025 gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için nefesler tutuldu. Millipiyangoonline üzerinden duyurulan büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu;

Bilet Tipi Fiyat (2026)

Tam Bilet 800 TL

Yarım Bilet 400 TL

Çeyrek Bilet 200 TL

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.

Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

