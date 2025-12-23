Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?

Her yıl 31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 2026'ya girerken rekor bir bütçeyle karşımıza çıkıyor. Milli Piyango Online ve gezici bayiler üzerinden 9 Kasım itibarıyla satışa çıkan biletler alınıyor. Bu yıl toplamda dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği bu özel gecede, binlerce kişiye farklı tutarlarda ödüller dağıtılacak: