Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?

Her yıl 31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 2026'ya girerken rekor bir bütçeyle karşımıza çıkıyor. Milli Piyango Online ve gezici bayiler üzerinden 9 Kasım itibarıyla satışa çıkan biletler alınıyor. Bu yıl toplamda dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği bu özel gecede, binlerce kişiye farklı tutarlarda ödüller dağıtılacak:
Şansını denemek isteyenler için bilet fiyatları bu yıl şu şekilde belirlendi:
Tam Bilet: 800 TL
Yarım Bilet: 400 TL
Çeyrek Bilet: 200 TL
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
Biletinizin son rakamına göre verilen en küçük ikramiyedir. 2026 çekilişinde amorti tutarı, bilet fiyatı kadar (Tam: 800, Yarım: 400, Çeyrek: 200 TL) iade şeklinde olacaktır.