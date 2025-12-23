Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 18:59

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım sürerken, büyük ikramiyesi açıklandı. Bu yıl tam 800 Milyon TL’lik devasa bir ödül tek bir biletle sahibini bulabilir. Üstelik bu yıl da "tamamı dağıtım garantili" kuralı geçerli olacak. Peki, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Toplamda ne kadar ikramiye dağıtılacak? İşte şans kapısını aralayacak olan Milli Piyango ikramiye tutarları:

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?
  • ABONE OL

Her yıl 31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 2026'ya girerken rekor bir bütçeyle karşımıza çıkıyor. Milli Piyango Online ve gezici bayiler üzerinden 9 Kasım itibarıyla satışa çıkan biletler alınıyor. Bu yıl toplamda dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği bu özel gecede, binlerce kişiye farklı tutarlarda ödüller dağıtılacak:

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şansını denemek isteyenler için bilet fiyatları bu yıl şu şekilde belirlendi:

Tam Bilet: 800 TL

Yarım Bilet: 400 TL

Çeyrek Bilet: 200 TL

2026 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Bu yılki çekilişte toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

AMORTİ NEDİR?

Biletinizin son rakamına göre verilen en küçük ikramiyedir. 2026 çekilişinde amorti tutarı, bilet fiyatı kadar (Tam: 800, Yarım: 400, Çeyrek: 200 TL) iade şeklinde olacaktır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango 2026 Yılbaşı Büyük İkramiye Ne Kadar? Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz