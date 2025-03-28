Giriş Tarihi: 28.3.2025 14:53Son Güncelleme: 28.3.2025 14:58
Milli sporcu ve babasının hayatını kaybettiği otel mühürlendi
Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta ile layak hocası olan babası Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oteli mühürledi.
Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta ile layak hocası olan babası Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oteli mühürledi.
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Milli sporcu ve babasının hayatını kaybettiği otel mühürlendi