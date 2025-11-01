Milli teknolojide kadın emeği

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı'nın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖDÜL VERİLDİ

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Üretmek, ekonomik bakımdan varlık gösterebilmek, yeteneklerini ortaya koymak; kadına yalnızca maddi değil, psikolojik ve duygusal bir güç de kazandırır. İnovasyonda Kadın Projesi, KADEM'in kadına dair vizyonunun en güçlü yansımalarından biri... Bu projeyi, Türkiye'nin kadın girişimciliğini Türkiye'nin kalkınma hikâyesine dâhil eden bir dönüşüm hareketi olarak görüyorum. Her yıl daha fazla kadın, bu proje sayesinde fikirlerini cesaretle paylaşarak onları güçlü iş modellerine dönüştürüyor ve Türkiye'nin kalkınma sürecinde aktif rol üstleniyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Öncü teknolojilerimizde Türk kadınının aklı, emeği ve alın teri var. Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34.2'sini oluşturan kadınlar; yapay zekâdan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda, Milli Teknoloji Hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor" ifadelerini kullandı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı "Sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi, kadın girişimcilerin özellikle teknoloji ve yenilik odaklı projelerini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.