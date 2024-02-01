Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık akıl hastası çıktı

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Neşeli getirildi. Hande Baladın'ın avukatları, Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı da duruşmaya katıldı.

RAPOR DOSYAYA EKLENDİ

Hakim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazıya göre sanığın işlediği öne sürülen fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamadığı dolayısıyla ceza sorumluluğunun olmadığını belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, "Hande Baladın'ın bulunduğu durum, üstlendiği görev ve ait olduğu camia birlikte değerlendirildiğinde federasyon olarak mevcut olaydan biz de doğrudan zarar görmüş durumdayız. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Söz verilen sanık Mustafa Neşeli ise bir diyeceği olmadığını söyledi. Sanık avukatı da federasyonun katılma talebinin reddini istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli, beraatini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti.

"AKIL SAĞLIĞIN YERİNDE OLMADIĞI İÇİN CEZA VERMEDİK"

Hakim kararını açıkladıktan sonra sanığa, "Akıl sağlığın yerinde olmadığı için ceza vermedik. Şifa buluncaya kadar yüksek güvenlikli hastanede kalacaksın" dedi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.