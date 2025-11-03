MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI 2025-2026: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. A Milli Takım, E Grubu'ndaki bir sonraki maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi arıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı maç takvimi.
A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.
A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:
15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE