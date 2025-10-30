MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. E Grubu'ndaki mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın detayları ve canlı yayın bilgileri…