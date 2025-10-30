MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. E Grubu'ndaki mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın detayları ve canlı yayın bilgileri…
A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.
A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor.
İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:
15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE