Haberler Yaşam Haberleri MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? A Milli Takım fikstür
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:19

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. E Grubu’nda ikinci sırada bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Taraftarlar ise “Türkiye-Bulgaristan maçıne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte milli maç programı ve tüm detaylar…

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. E Grubu'ndaki mücadelesine devam eden Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın detayları ve canlı yayın bilgileri…

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor.

İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:

15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE

