Haberler Yaşam Haberleri Milyonluk bahis çetesi çökertildi: 150 milyonluk haksız kazancı kiralık hesaplarla toplamışlar
Giriş Tarihi: 28.2.2023 18:17

Milyonluk bahis çetesi çökertildi: 150 milyonluk haksız kazancı kiralık hesaplarla toplamışlar

Yasadışı bahis ve kumar çetesi aylarca süren teknik ve fiziki takiple çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli bankalardan hesap açarak banka hesap kartı kiralaladığı, kiraladıkları hesap kartlarına da yasadışı bahis paralarını aktararak 150 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Milyonluk bahis çetesi çökertildi: 150 milyonluk haksız kazancı kiralık hesaplarla toplamışlar

Yasadışı bahis ve kumar oynatan ve gruplar halinde çalışan birçok şüphelinin bulunduğu bilgisiyle birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başsavcılık talimatıyla şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

MİLYONLARCA HAKSIZ KAZANÇ
8 aylık takip sonucunda şüphelilerin çeşitli bankalardan hesap açarak banka hesap kartı kiralaladığını, kiraladıkları hesap kartlarına da yasadışı bahis paralarını aktardığı tespit edildi. 150 milyon lira paranın dijital para ve banka kurumları üzerinden aktarılarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ
Milyonluk vurgunda suç örgütüne yönelik 38 şüpheli tespit edildi. İstanbul'da 39, İzmir'de 1 olmak üzere 40 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 şüphelinin firari, 35'inin yakalandığı operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çıkanlar ise haksız kazancın boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerden ele geçen 30 bin 100'ü dolar olmak üzere toplamda 573 bin 619 lira nakit para, 66 cep telefonu, 247 sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 23 flash bellek, 2 sabit disk, 4 hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin muhtelif banka kartı muhafaza altına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığın'a sevk edilecek.

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Milyonluk bahis çetesi çökertildi: 150 milyonluk haksız kazancı kiralık hesaplarla toplamışlar
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