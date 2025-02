Milyonluk deve satışı cinayetle sonuçlandı

Korkunç olay Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana geldi. İlçede düzenlenecek olan deve güreşleri öncesinde deveciler kendi aralarında eğlence düzenledi. Eğlenceye Kerim Özdemir de katıldı. Eğlence sırasında Kerim Özdemir, gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı. İlçeye dışarıdan gelen başka bir deveci Yalçın Can Ö. ile görüşen Özdemir, burada silahlı saldırıya uğradı. Müzik sesleri nedeniyle silahlı kavgayı kimse duymadı. Özdemir, uzun bir süre kanlar içerisinde kaldı ve yardım bekledi. Özdemir'i bir süre sonra eğlence alanına gelen insanlar gördü. Arkadaşlarının kanlar içinde bulduğu Özdemir, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HUSUMET PARA KAYNAKLI

Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin ardından ilçede bugün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi. Cinayetin şüphelisi Yalçın Can Ö. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Çanakkale Jandarma komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayet olayının ise iddiaya göre deve satışından kalan 1 milyon liralık alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Kerim Özdemir'in aslen kasap olduğu, deve güreşlerine merak saldığı, besicilik yapan Yahya Can Ö.'den Gölge isimli deveyi satın aldığı öğrenildi. 1 milyon liraya aldığı devenin bir kısmını ödeyen Özdemir'in, daha sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle borcunu uzun süre ödemediği ifade edildi. Husumetin perde arkasında bu satışın olduğu kaydedildi. Her yıl geleneksel düzenlenen festival, yetkililer tarafından iptal edildi.