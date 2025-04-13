Minguzzi’nin ailesini tehdide 2 tutuklama

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımlar yapan K.Y., Gümüşhane'de yakalandı. İstanbul'a getirilen ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kahramanmaraş'ta da Minguzzi'nin cinayet faillerini öven ve aileye yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan M.G., Türkoğlu ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.