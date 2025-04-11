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Giriş Tarihi: 11.4.2025 19:29 Son Güncelleme: 11.4.2025 19:33

Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit eden şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyede savcılık sorguları tamamlanan bir şüpheli ve dört suça sürüklenen çocuk tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorguları tamamlanan şüpheli B.A. ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D., E.K. ve H.E.A., birden fazla kişi ile tehdit, silahla tehdit suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise birden fazla kişi ile tehdit, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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