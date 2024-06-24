Minibüs duvara çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Necmettin Erbakan bulvarında meydana geldi. Muhammed Ali Yıldız idaresindeki minibüs, bulvardan kavşağa doğru inerken direksiyon hakimiyetini kaybedip üniversiteye ait istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Lütfü Yıldız hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Lütfü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.