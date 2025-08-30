Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada yaranan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Abuzer Ü., idaresindeki 02 AEG 595 plakalı midibüs ile Abuzer T., yönetimindeki 34 KUN 058 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Naciye T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Naciye T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

