Minibüs motosikletliyi ezip geçti

Gaziantep-Nurdağı karayolunun Acaroba mevkiinde meydana gelen kazada plakası ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir minibüs motosiklete çarptı. Kazda motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İslahiye ilçesinin Altınüzüm mahallesi yayla yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.