Minibüsteki dehşete mahkeme 23 yıl 8 ay ceza verdi

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Erenler İlçesi'nde üniversite öğrencisi Merve K.'ye araç içinde cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen minibüs şoförü Serdar Serkan Y. cinsel saldırıya teşebbüs suçundan 13 yıl, hürriyeti tahdit (cinsel amaçlı) suçundan 9 yıl ve tehdit suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 23 yıl 8 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ceza indirimi yapmadı. Sakarya Barosu Başkanı İknur Ebiz Yıldız'ın da katıldığı davada mahkeme baronun müdahil olmasını kabul etmedi. Sakarya Barosu bu kararı da üst mahkemeye taşıma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da okuyan Merve K. 28 Kasım 2022 tarihinde evine dönmek için yola çıktı. Araç bulamayan Merve K. trenle saat 23.30 sırasında Adapazarı'na gelmişti. Adapazarı Gar Meydanı'ndan Adapazarı ile Erenler İlçesi arasında çalışan Et-balık Minibüs Hattı'na binen Merve K. araçta tek başına kaldığı sırada minibüste sürücü Serkan Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Aracın camlarına su şişesiyle vuran genç kız ne yaptığıysa kurtulamamıştı.

Aracı buradan hareket ettiren Serkan Y., bu kez minibüsü bir otel yanına park edip burada genç kıza cinsel tacizde bulunmuştu. Gece kendisini aramaya çıkan annesinin düşüp yaralandığı o anlarda genç kız güçlükle mahallesine gelmiş ve yaşadığı dehşeti anlattıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Serkan Y.'yi Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına almıştı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli; 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs', 'cebir', 'tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı olay Türkiye'de gündem olmuştu.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilmiş ve iddianamede tutuklu sanık Serkan Y. hakkında 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 9 yıldan az olmamak şartıyla, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10 yıl aya kadar ve 'tehdit' suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Cezaevinde bulunan sanık Serkan Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı bir önceki celsede şok iddialarda bulunmuştu. Polisteki ifadesi ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Serkan Y.," Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. İfademde yazılan taciz olayları bana poliste zorla söyletildi. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben mağdurun, elinden telefonunu almadım, mağdurun anal bölgesine cinsel organımı sokmaya çalışmadım, tehdit etmedim. Mağdur dolmuşa binmiştir, muhabbet oldu ama cinsel ilişki olmamıştır" demişti.

Konuşmasını sürdüren sanık Serkan Y., "Ben mağdura, 'Cinsel ilişki yaşadın mı?' diye sormadım. Ben rızaen mağdurla sadece seviştim, cinsel ilişki yaşamadım, sonra evine yakın bir yerde bıraktım, tehdit etmedim. İfadelerim polis tarafından zorla alınmıştır. Minibüs içinde bulunan kamera vardır. Merkezi bir sisteme bağlı değildir fakat çalışıyordu" diye konuşmuştu.