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Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:35

Minibüsteki uyuşturucu ticaretine baskın: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

Maltepe’de içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen minibüse operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken servis sürücüsü olan şahsın evinden 810 gram marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Minibüsteki uyuşturucu ticaretine baskın: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Aralık günü bir servis minibüsünün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Aracın plakasını tespit ederek takibe alan ekipler, Küçükyalı Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin araca bindikten sonra sürücü ile para alışverişi yaptığını belirledi. Araca baskın düzenleyen ekipler, 36 yaşındaki sürücü A.K. ile araca sonradan binen 54 yaşındaki M.A.G.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin, minibüse düzenledikleri operasyon bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EVİNDEN 810 GRAM ÇIKTI

Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda servis sürücüsü A.K.'nin aynı mahallede bulunan evinde arama yaptı. Aramada 810 gram marihuana isimli uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 22 mermi ile 62 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minibüsteki uyuşturucu ticaretine baskın: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!
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