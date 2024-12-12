Minibüsteki uyuşturucu ticaretine baskın: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

Aracın plakasını tespit ederek takibe alan ekipler, Küçükyalı Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin araca bindikten sonra sürücü ile para alışverişi yaptığını belirledi. Araca baskın düzenleyen ekipler, 36 yaşındaki sürücü A.K. ile araca sonradan binen 54 yaşındaki M.A.G.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin, minibüse düzenledikleri operasyon bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.