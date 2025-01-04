Minik Efe’nin boğarak öldürüldüğü iddia edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K (24) eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'nın boynuna ip dolanmış halde bulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre, annenin çığlıklarını duyarak eve gelen komşusu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Efe Mahmut Kalfa'nın ölümüyle ilgili bugün anne C.K. adliyeye sevk edildi. Anne C.K'nin ifadeleri sırasında cinayeti itiraf ettiği ve oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı kendisinin öldürdüğünü belirttiği öğrenildi. Anne C. K savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.