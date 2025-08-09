Minik Elif Derya SMA hastalığıyla mücadele ediyor! Hayata tutunmak için destek bekliyor

3 Şubat 2025'te dünyaya gelen Elif Derya, doğumundan sadece 8 gün sonra yapılan tarama testleri sonucunda SMA Tip-1 tanısı aldı. Bu hastalık, bebeklerin kaslarının güçsüzleşip zayıflamasına ve yaşamsal fonksiyonların tehlikeye girmesine neden olan ciddi bir kas hastalığı olarak biliniyor.

Ailesi, Elif Derya'nın hastalığının ilerlemesini yavaşlatan tedaviyi düzenli şekilde sürdürüyor ancak kalıcı bir çözüm için özel bir gen tedavisine ihtiyaçları var. Bu tedavi, hastalığın kökenine müdahale ederek Elif Derya'nın sağlıklı bir yaşam sürmesine imkan tanıyor. Ancak tedavinin maliyeti oldukça yüksek olduğu için aile, Şanlıurfa Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattı.

Ev hanımı anne Anzılha Akbaş ve telekomünikasyon çalışanı baba İsmail Akbaş, kızlarının hayatını kurtarabilmek için başta devlet yetkilileri olmak üzere tüm hayırseverlerden destek bekliyor.

Aile, "Zamanla yarışıyoruz. Tedavi ne kadar erken başlanırsa kasların kaybı o kadar önlenebilir," diyerek, Elif Derya'nın sesi olmak isteyen herkesi kampanyaya katkı sağlamaya davet ediyor.