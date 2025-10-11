Minik Elif yaşamak için destek bekliyor

Ölümcül kas hastalığı olarak bilinen SMA Tip-1 hastalığının pençesine düşen 6 aylık Şanlıurfalı bebek Elif Derya Akbaş için yaşam savaşı başladı. Doğumdan sadece 8 gün sonra topuk kanı taramasıyla SMA Tip-1 tanısı konulan Elif Derya bebek için aile şifa bulmak umudu ile kampanya başlattı. Hastalığı yenmek ve gen tedavisini başlatmak amacıyla 2 milyon 500 bin ABD Doları'nı toplamak için başlatılan kampanya yüzde 21'e ulaştı. Ev hanımı anne Aynızeliha Akbaş ve telekomünikasyon saha personeli baba İsmail Akbaş, "Kızımızın her gün gözümüzün önünde erimesine dayanamıyoruz" dedi.