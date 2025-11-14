Minik Hayrunisa traktör altında can verdi

Aksaray'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Hayrunisa Ünlü hayatını kaybetti. Acı olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tol Yaylası'nda meydana geldi. Baba Muhammed Ünlü, iddiaya göre traktörü kullanırken kızı Hayrunisa'yı fark etmedi. Traktörün altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hayrunisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.