Minik kardeşlerin sır ölümü

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi Talimhane Caddesi 13 numaradaki apartmanın giriş katında, iddiaya göre geçtiğimiz pazartesi akşamı yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yiyen Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) ertesi gün rahatsızlandı. Baba Yücel Birkent (38) ile anne Aleyna (25), kusma ve zehirlenme şikâyetiyle iki çocuğunu hemen Rami'deki özel bir hastaneye götürdü. İlk tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine geri gönderilen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak iki kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarını kaybeden anne de kalp krizi geçirince yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen babanın, akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yediklerini, yemekten sonra çocuklarının fenalaştığını söylediği öğrenildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren çocukların, makarnadan mı yoksa tavuktan mı zehirlendikleri otopsi sonucu netleşecek. İki minik yavru dün Bayrampaşa Yeşil Cami'de kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.