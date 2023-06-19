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Giriş Tarihi: 19.6.2023 13:27 Son Güncelleme: 19.6.2023 13:37

Minik Kerem Can maganda kurşununa 8 gün direnebildi

Trabzon’da geçtiğimiz 11 Haziran’da parkta oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden ve ağır yaralanan küçük çocuktan acı haber geldi. Hastanede 8 gündür yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Minik Kerem Can maganda kurşununa 8 gün direnebildi

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Çukurçayır mahallesinde ki bir sitenin parkında 11 Haziran'da 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Özdemir, KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin Yoğun bakım ünitesinde 8 gündür yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in beyninde kalan mermi tehlikeli bölgede olduğu için alınamayarak vefatına neden oldu. Özdemir sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Magandaların havaya sıktığı serseri kurşununa hedef olduktan 8 gün sonra hayatını kaybeden Kerem Can'ın acılı babası İsa Özdemir, "Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Kerem Can'ımı kaybettim. Buna artık dur deyin. İnsanların canları yanıyor. Başka Can'lar yanmasın. Can'ımı kaybettim. Bu acıya nasıl dayanacağız. Keyif için havaya ateş ederken lütfen Can'ları düşünün. Biz yandık, başkaları yanmasın. Devletimizden bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Minik Kerem Can maganda kurşununa 8 gün direnebildi
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