Minik Merve, traktörün altında can verdi

Bolu'da kum taşıyan traktörün içerisinde bulunan 2.5 yaşındaki Merve Nur Gürsel, traktörün devrilmesi sonrasında hayatını kaybetti. Acı olay, Göynük ilçesinin Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda kum yüklü olan traktör, engebeli arazide aniden hareket etti. Bir süre akan traktör sonra da devrildi. Devrilen traktör içerisindeki küçük kız çocuğu ağır yaralandı. Köylülerin yardımıyla traktör içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan 2.5 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye götürüldü. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.