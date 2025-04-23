Minik ressamlar “Sıfır Atık Mutlu Yaşam’ın” resmini çizdi

Kayseri'de görsel sanatlar alanında yetenekli öğlecilerin keşfedilmesi ve aynı zamanda geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümlerin gelişimine zemin hazırlanması amacıyla Tekden Ortaokulu tarafından il genelinde "Sıfır Atık Mutlu Yaşam Resim Yarışması" düzenlendi. Kayseri'nin dört bir yanındaki yüzlerce okuldan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma sonuçlandı.

AMAÇ; ÖĞRENCİLERİN SANATSAL YÖNLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK

"Sıfır Atık Mutlu Yaşam Resim Yarışması'nın kazananları için Tekden Ortaokulu'nda ödül töreni düzenlendi. Törene öğrenciler, veliler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, çevre bilinci ve sanatı birleştiren bu anlamlı yarışmanın öğrenciler üzerinde çok olumlu etkiler bıraktığını belirterek;"Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çevre duyarlılığına sahip bireyler olarak yetişmesi bizler için son derece önemli. Bu yarışmayla hem çevresel farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerimizin sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak istedik" diye konuştu.

SIFIR ATIK YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Sıfır Atık Mutlu Yaşam Resim Yarışması'nda il birincisi Şehit Necmettin Keleş Ortaokulu'ndan Ayşe İrem Bozok, il ikincisi Yunus Büyükkuşoğlu Ortaokulu'ndan Maria Banan, üçüncü ise Tekden ortaokulu'ndan Piraye Mine Ottekin oldu. Hüseyin Kadriye Güner Ortaokulu öğrencileri ise yarışmada iki mansiyon ödülü aldı. Hüseyin Kadriye Güner Ortaokulu 5/C Sınıfı'ndan Ayaz Altuntaş ile 7/B sınıfından İsmail Kişkiş mansiyon ödüllerini Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat'tan aldı. İlkokul düzeyinde ise Kocasinan Bilsem'den Elif Yer birinci, Sıraç Güngör ikinci, Tekden İlkokulundan Dağhan Gündüz üçüncü olurken, Zümra Yokuş ise mansiyon ödülü aldı.

Ödül törenin ardından öğrenciler ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra "Sıfır Atık Mutlu Yaşam Resim Yarışması'nda derece giren resimlerden oluşan resim sergisi gezildi.