Minik yüreklerden Gazze için kermes

İstanbul'daki bazı okullarda Gazze'ye yardım için düzenlenen kermeste, öğrenciler kendi yaptıkları yiyecekleri ve süs eşyalarını sattı. Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermeste, ortaokul ve lise öğrencileri kendi yaptıkları kek, börek, poğaça, makarna, gözleme gibi yiyecekler ile süs eşyalarını sıralara yerleştirdi. Öğrenciler ile kermese gelen aileler de alışveriş yaparak destek oldu. Sancaktepe İnci Serra Yavuz İlkokul'unda düzenlenen kermeste de öğrenciler aileleriyle yaptıkları yiyecekleri Gazze'ye yardım ulaştırmak için okulda sattı. Öte yandan bazı okullarda da bu kapsamda düzenlenen kermesle Gazze için destek olundu.