Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Erkek bebek ismi arayışları içinde olan birçok birey, yakın çevresinden bilgi almanın yanı sıra arama motoru üzerinden de araştırmalar yapıyor. Sık duyulan bir ismin aksine, nadir duyulan, farklı erkek isimlerinden birisini tercih etmek isteyenler Miran isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Özellikle son dönemde televizyon dizilerinde de duyulması nedeniyle popülerleşmeye başlayan Miran isminin anlamı ve kökeni ile alakalı tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Miran Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

MİRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TÜİK'in yayınladığı son istatistiklere göre Miran ismi, sıkça tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Birçok anne ve baba adayı ise duyulmamış isimler konusunda bir seçim yapmak istemektedir.

Miran, beyler ya da beylerbeyi anlamına gelir ve erkek bebekler için kullanılır. Kökeni ise Farsçadan gelmiştir. Miran ismi, iyi bir insan anlamını da taşımaktadır. Farklı yapısı ve kulağa hoş gelen bir isim olması yine bu ismin seçilmesinin nedenleri arasında yer alır.

MİRAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Miran, Farsça kökenli bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yedi bin kişinin üzerinde bu isme kayıtlı kişi bulunur