Miras için annesini, yengesini ve iki abisini katletti

Bursa'da annesi, ağabeyi ve yengesiyle miras konusunu konuşmak için buluşan çevik kuvvet polisi Adem Ergüner dehşet saçtı. İznik Gölü kenarında çamlık alanda buluştuğu aile bireylerine kurşun yağdıran Ergüner, annesini, iki ağabeyini ve yengesini öldürdü. Bingöl'ün Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görev yapan Adem Ergüner, alacak- verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı. Ergüner burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Olayda zanlının annesi Bedriye Ergüner, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer ağabey Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.